Com mensagem de ex-craque Jairzinho, Botafogo anuncia zagueiro Jair como reforço

Na sequência, o reforço, que aparece já com a camisa botafoguense, é saudado sob a inscrição: "Bem vindo ao campeão do Brasil e da América.

O defensor, de 19 anos, chega para disputar posição com Alexander Barboza, 29, e Bastos, 33. O atleta está com a seleção brasileira sub-20, onde disputa o Torneio sul-americano da categoria. A sua apresentação no Rio está prevista para o dia 16 de fevereiro.

Esta não é a primeira vez que o Botafogo procura inovar na divulgação de seus reforços. Ao anunciar o zagueiro David Ricardo, que nasceu em Teresina e despontou para o cenário nacional com a camisa do Ceará, a diretoria carioca fez a apresentação do atleta utilizando um cordel para falar da trajetória do atleta.