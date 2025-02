Caixinha faz elogios, mas evita confirmar Neymar como titular do Santos em clássico

Neymar voltou a ser titular numa partida após 481 dias no domingo. O atacante não empolgou em sua segunda partida pelo Santos, mas ganhou elogios do técnico Pedro Caixinha. Agora o treinador vai avaliar a recuperação física do craque para cogitar uma nova escalação como titular num jogo mais complicado, o clássico com o Corinthians, na quarta-feira, na Neo Química Arena, pelo Paulistão.

Ao fim do empate sem gols com o Novorizontino, o treinador português falou em planejamento neste retorno gradual de Neymar aos jogos oficiais. E deu a entender que a vaga de titular no clássico não está garantida. Caixinha poderia preservar o atacante, que só entraria em campo no segundo tempo.

No domingo, o atacante jogou mais que o esperado. "O Neymar, queremos todos nós que ele tenha uma sequência de jogo. O mais importante é que essa sequência seja muito bem planejada. Dado o ritmo do jogo e o posicionamento dele, teve mais 15 minutos do que estava planejado. Mas tem ritmo de jogo? Ainda não", declarou o treinador santista.