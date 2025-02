Associação de boxe cita Trump e processa COI por Imane Khelif nas Olimpíadas

No embalo da decisão recente de Donald Trump sobre atletas transgêneros, a Associação Internacional de Boxe (IBA) afirmou nesta segunda-feira que vai apresentar queixas criminais contra o Comitê Olímpico Internacional (COI) nos Estados Unidos, na França e na Suíça, por ter permitido a presença das boxeadoras Imane Khelif e Lin Yu-Ting na Olimpíada de Paris 2024. As atletas foram alvo de denúncias de que seriam transgêneros, mas negaram publicamente e contaram com o apoio do COI e da organização dos Jogos de Paris.

Uma ordem executiva do presidente dos Estados Unidos sobre atletas transgêneros foi citada nesta segunda-feira pela entidade que representa o boxe amador, banida da Olimpíada, para justificar a apresentação de queixas criminais.

"De acordo com a lei suíça, qualquer ação ou inação que represente um risco de segurança para os participantes da competição justifica uma investigação e pode servir de base para um processo criminal", disse a IBA, acrescentando que "queixas semelhantes devem ser apresentadas aos procuradores-gerais da França e dos EUA".