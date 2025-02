Antetokounmpo e Anthony Davis viram desfalques para o All-Star Game da NBA

Sem Antetokounmpo, os Bucks superaram o Philadelphia 76ers por 135 a 127 neste domingo, em rodada reduzida da NBA em razão da disputa do Super Bowl, a grande final da NFL, a liga americana de futebol americano.

A ausência do astro grego foi compensada pela bela apresentação de Damian Lillard, cestinha da partida com 43 pontos. Os reservas também se destacaram. Gary Trent Jr. registrou 23 pontos enquanto Bobby Portis obteve um "double-double" de 18 pontos e 13 rebotes. Tyrese Maxey foi o destaque dos Sixers, com 39 pontos.

Os Bucks ocupam o quinto lugar da Conferência Leste, com 28 vitórias e 23 derrotas. Já a equipe da Filadélfia figura no 11º posto da mesma tabela, com 20 vitórias e 32 derrotas.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Detroit Pistons 112 x 102 Charlotte Hornets

Houston Rockets 94 x 87 Toronto Raptors