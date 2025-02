Santos busca retomada no Campeonato Paulista contra Novorizontino e Neymar pode ser titular

O Santos enfrenta o Novorizontino neste domingo, às 16h, em Novo Horizonte, pelo Campeonato Paulista, apostando no fator de desequilíbrio que Neymar pode criar mesmo atuando apenas em parte do jogo. O treino deste sábado, no entanto, aumentou as chances de ele ser titular. Ao participar com desenvoltura da atividade, o camisa 10 está cotado para atuar desde o início. Após o inesperado empate diante do Botafogo no meio de semana, a reabilitação se tornou prioridade para o time da Vila Belmiro na competição.

Em meio à essa dúvida sobre o aproveitamento do craque, a comissão técnica utilizou o curto espaço de tempo que teve entre a última partida e a rodada do fim de semana, para conseguir ajustar a equipe visando o confronto com o Novorizontino.

A principal novidade deve mesmo acontecer no setor defensivo. Com a suspensão de Gonzalo Escobar e a lesão de Souza, que seria o substituto natural, Vinícius Lira, joia da base, de 17 anos, deve aparecer na lateral-esquerda. Luan Peres, que apresentou uma tendinopatia na coxa direita, é outro desfalque. Em seu lugar João asso e Gil são as opções. Já Zé Ivaldo, que cumpriu suspensão contra o Botafogo, retorna ao miolo de zaga. Ainda em recuperação de um procedimento oftalmológico, Pedro Caixinha não viajou para Novo Horizonte. Desse modo, o auxiliar Pedro Malta vai estar à beira do campo.