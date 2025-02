Romero e Memphis decidem contra o São Bernardo e garantem Corinthians nas quartas do Paulistão

Pouco menos de um ano depois de não avançar ao mata-mata do Paulistão e quase ficar fora da Copa do Brasil por causa disso, o Corinthians escreveu outra história na atual edição do estadual e conseguiu a classificação às quartas de final com quatro rodadas de antecedência. A vaga foi confirmada com gols de Romero e Memphis nos acréscimos do segundo tempo e vitória por 2 a 0 sobre o São Bernardo neste domingo, na Neo Química Arena, em jogo da oitava rodada, no qual o time alvinegro entrou em campo com um time alternativo.

Antes de o ídolo paraguaio decidir o jogo, com assistência de Memphis Depay, o grande momento da partida foi a entrada de Rodrigo Garro, que ainda não havia jogado neste ano por causa de uma lesão no joelho.

Com 22 pontos, na liderança do Grupo A, o time comandado por Ramón Díaz não pode mais ser alcançado pelo Botafogo-SP, terceiro colocado do grupo, que tem sete pontos e pode chegar no máximo a 19. Ainda disputa, contudo, a liderança com o Mirassol, segundo colocado, com 16. O São Bernardo continua com a segunda melhor campanha geral, dono de 16 pontos, na liderança do Grupo D.