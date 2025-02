Roma vence o ameaçado Venezia com gol de pênalti e amplia invencibilidade no Italiano

A Roma demorou a acordar na partida e, apesar de ter tentado finalizações com Dybala, Cristante e Dovbyk, levou perigo real somente quando o cronômetro já marcava 30 minutos. Mancini aproveitou o cruzamento em cobrança de falta de Dybala e cabeceou no meio do gol, mas a defesa afastou em cima da linha. Sete minutos depois, em outro cruzamento, Dovbyk cabeceou alto e exigiu ótima defesa do romeno Radu.

Os visitantes melhoraram na volta do intervalo e pressionaram o Venezia no campo de defesa desde o início. Aos 11 minutos, Angeliño foi derrubado na área por Marcandalli e, na cobrança de pênalti, Dybala tocou no canto direito para abrir o placar. O gol não assustou os anfitriões, que passaram a arriscar mais e criaram boas chances com Kike Pérez e Fila.

O gramado escorregadio, em decorrência da chuva que caiu na reta final, diminuiu ainda mais a qualidade do confronto. Satisfeita com o placar magro e sem pressa nenhuma, a Roma cadenciava a partida no meio de campo e sustentava a vantagem mínima sem sofrer riscos atrás. Os anfitriões subiram a marcação e, nos minutos derradeiros, saíram para buscar o empate, sem sucesso.

Na 25ª rodada do Italiano, a Roma tentará ampliar a boa fase no campeonato em visita o Parma, no domingo, às 14h (horário de Brasília). Já o Venezia buscará a recuperação diante do Genoa, também fora de casa, na segunda-feira (17), às 16h45.