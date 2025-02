Roger Machado detona regulamento do Gaúcho após expulsão indireta no clássico: 'Um absurdo'

O técnico Roger Machado ficou satisfeito com a atuação do Internacional no empate por 1 a 1 diante do Grêmio, neste sábado, mas as discussões táticas ficaram em segundo plano na coletiva de imprensa na Arena do Grêmio. O comandante da equipe colorada demonstrou profunda irritação e não poupou críticas em relação à arbitragem e ao regulamento do Campeonato Gaúcho.

Ainda aos 30 minutos do primeiro tempo, seu auxiliar Roberto Ribas foi expulso por reclamação após chamar a atenção do árbitro Rafael Klein pela dura entrada do gremista João Pedro no atacante Wesley. De acordo com o regulamento da Federação Gaúcha de Futebol, o treinador, como responsável pela comissão técnica, também precisa deixar o banco de reservas. Após relutar, Roger aceitou sair, sob protestos, e o jogo teve sequência.

"É uma regra que a gente aceita, mas eu não concordo, ela é absurda. Demonstra a falência da capacidade da arbitragem de controlar o jogo com os meios possíveis", reclamou Roger Machado depois da partida. "O árbitro tem o quarto. Tira esse e, se o árbitro sentir algo, colocamos o chefe para apitar. É difícil concordar, mostra a falência do sistema", acrescentou.