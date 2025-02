Remodelados após rebaixamento, Ponte Preta e Guarani fazem pelo Paulistão o dérbi 209

Depois de serem rebaixados para a Série C do Campeonato Brasileiro, Ponte Preta e Guarani começaram 2025 reformulados e estão surpreendendo seus torcedores neste Campeonato Paulista. Fazem, até agora, uma competição segura e com chances de classificação para as quartas de final. Em alta após vitórias na última rodada, a dupla realiza o Dérbi Campineiro 209 no domingo, às 16h, no estádio Moisés Lucarelli, pela oitava rodada.

Mais uma vez o palco deste duelo centenário vai acontecer na casa da Ponte Preta e com apenas seus torcedores. Existe uma determinação do Ministério Público (MP) que proíbe a presença das duas torcidas rivais no mesmo estádio. A medida vale também para os grandes do estado que visitam a cidade de Campinas. A expectativa é por um público de 15 mil torcedores.

Na temporada passada, os times se enfrentaram duas vezes pela Série B, com um empate por 1 a 1, no Brinco de Ouro, e uma vitória bugrina, por 1 a 0, no Moisés Lucarelli. O resultado quebrou um tabu de 15 anos do Guarani sem vencer na casa do rival. No retrospecto geral, o Guarani está na frente com 71 vitórias, 69 empates e a Ponte Preta com 67 vitórias.