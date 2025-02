Pugilista irlandês morre uma semana após sofrer lesões na cabeça em defesa de título

O pugilista irlandês John Cooney não resistiu aos golpes desferidos em uma luta de boxe e morreu uma semana após o combate realizado em Belfast, na Irlanda do Norte. O óbito do boxeador de 28 anos foi anunciado no sábado em um comunicado publicado por seu promotor, Mark Dunlop, em nome da família Cooney e sua noiva, Emmaleen.

"Após uma semana lutando por sua vida, John Cooney, infelizmente, faleceu", anunciou o comunicado. "Ele era um filho, irmão e parceiro muito amado e levará uma vida inteira para esquecermos o quão especial ele era. RIP John 'the Kid' Cooney."

Cooney sofreu uma hemorragia intracraniana na derrota para o galês Nathan Howells em sua primeira defesa do título superpena do Celtic Champions. A luta foi interrompida no nono round no Ulster Hall, em Belfast, e o pugilista foi levado ao Royal Victoria Hospital, onde passou por cirurgia e ficou sob cuidados intensivos.