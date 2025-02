Ponte Preta aproveita expulsão e pênaltis para vencer o Guarani em clássico no Paulistão

Aproveitando vantagem numérica em boa parte do jogo, a Ponte Preta venceu o Guarani por 2 a 0 no Dérbi 209. O time alvinegro contou com dois pênaltis no primeiro tempo para garantir a vitória, convertidos por Danilo Barcelos e Jean Dias. A partida, válida pela oitava rodada do Paulistão, foi realizada no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

Com o resultado, a Ponte Preta chegou a 15 pontos, se firmando na briga por vaga no do Grupo D com São Bernardo e Palmeiras. O Guarani tem dez pontos e ainda segue na liderança do Grupo B, mas viu os adversários colarem. A chave conta com Portuguesa (9), Santos (9) e Red Bull Bragantino (8), que já entraram em campo.

Mesmo fora de casa, o Guarani começou melhor e foi o primeiro a finalizar, com João Marcelo, em bola que passou rasteira, perto da trave. A Ponte Preta, porém, conseguiu encaixar a marcação e equilibrou o duelo. Conseguiu responder com Jean Dias, que chutou de longe, no alto, mas Gabriel Mesquita espalmou bem.