Palmeiras joga em Brasília para se recuperar de empate frustrante no dérbi

O Palmeiras tem mais um compromisso no Paulistão para se reabilitar do frustrante empate com o Corinthians no primeiro dérbi da temporada. O adversário deste domingo é o Água Santa, que vendeu o mando da partida para Brasília. A bola rola às 18h30 no Mané Garrincha.

O desafio do Palmeiras, muito irregular neste início de ano, é ser menos instável e mais constante. A equipe tem alternado bons e maus momentos e não consegue ser uma formação confiável até o momento. Diante do Corinthians, falhou nas finalizações, perdeu pênalti com Estêvão e Richard Ríos foi protagonista de um erro tolo na saída de bola que resultou no gol de empate do rival.

Um desafio pessoal para Abel Ferreira é ajudar os atletas a serem estáveis e fortes mentalmente. "Tenho me empenhado muito a estudar o lado emocional do jogo. São 11 jogadores e cada um deles é um mundo. A ideia é que cada um esteja na mesma sintonia, alinhados, na mesma frequência", disse o técnico.