Palmeiras ataca mal, empata com Água Santa em jogo com aplausos a Rony e fica fora do G-2

O Palmeiras entrou em campo com um time alternativo neste domingo, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, palco da partida da oitava rodada do Paulistão porque o adversário Água Santa vendeu o mando, e não saiu de um empate por 1 a 1 frente a pouco mais de 9 mil torcedores. O jogo marcou o retorno de Rony, que saiu do banco de reservas aplaudido pela torcida para fazer seu primeiro jogo da temporada após quase ser negociado e se negar a deixar o clube.

Com o empate, o time comandado por Abel Ferreira fica fora da zona de classificação às quartas de final do Paulistão, em terceiro lugar do Grupo D, com 13 pontos contra 15 da Ponte Preta e 16 do São Bernardo. Pior time do campeonato, o Água Santa continua em quarto no Grupo C, com cinco.

O primeiro tempo apresentou um Flaco López muito participativo, com boa movimentação e cheio de vontade, algo que demonstrou ainda nos primeiros dois minutos de jogo, pois foi a essa altura que tirou o zero do placar, ao aproveitar um erro na saída de bola e tocar por cima do goleiro Luan para marcar. O argentino teve, ainda, outras oportunidades ao longo da etapa inicial, inclusive dois lances em que parou em defesas de Luan.