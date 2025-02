Neymar faz pouco em primeiro jogo como titular e Santos empata com o Novorizontino

A presença de Neymar ajudou a levar mais de 10 mil torcedores ao Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, cidade com pouco menos de 40 mil habitantes, durante o embate entre Novorizontino e Santos, mas a exibição do craque foi apagada. Com pouquíssimos momentos de brilho e pouco ajudado pelos companheiros, o atacante, substituído a 15 minutos do fim da partida da 8ª rodada do Paulistão, viu do banco o duelo terminar em empate sem gols.

A igualdade no placar deixa o Santos fora da zona de classificação do Grupo B, em terceiro lugar, com os mesmos nove pontos da Portuguesa, que leva vantagem no número de gols marcados. O líder é o Guarani, com 10, mesmo após derrota por 2 a 0 em Dérbi com a Ponte Preta. O Novorizontino, que vem dando trabalho para os grandes do estado, é o vice-líder do Grupo C, com 11 pontos.

Em uma tarde de muito calor em Novo Horizonte, como de costume nesta época do ano, o Santos fez um primeiro tempo frustrante frente à expectativa gerada pelo fato de ter Neymar pela primeira vez como titular. Ninguém esperava ver o craque em seu melhor nível, até porque ainda está retomando o ritmo após lesões e fazer apenas sete jogos em pouco mais de um ano no Al-Hilal. Pouco fez a grande estrela santista, que teve mais lances importantes contra o Botafogo-SP, na partida em que estreou saindo do banco de reservas no segundo tempo.