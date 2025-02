Memphis vibra com 1º gol no ano e já prevê encontro com Neymar: 'Quero muito ganhar o clássico'

Memphis Depay está em casa no Corinthians. Neste domingo, após dar uma assistência para Romero e depois definir a vitória sobre o São Bernardo na Neo Química Arena, com os dois gols saindo nos acréscimos do segundo tempo, o atacante holandês foi para os braços da torcida. Deu sua camisa e cumprimentou os corintianos que o idolatravam. Feliz e a cada dia mais adaptado no Brasil, o astro admitiu que a equipe ainda pode melhorar e não escondeu a ansiedade por enfrentar o amigo Neymar.

"É muito pouco tempo e já me sinto muito conectado. Estou tentando trabalhar duro e me conectar com tudo que envolve esse clube", afirmou Memphis, que anotou seu primeiro gol na temporada, para a TNT. Pelo clube, em 20 jogos, são oito gols e cinco assistências.