Jimmy Butler brilha na estreia e lidera virada épica dos Warriors sobre o Chicago Bulls

Mesmo sem ter treinado com a equipe, Butler mostrou sintonia com os novos companheiros. "O jogo é muito, muito simples aqui, e eles tornam isso muito fácil para mim", comentou, exaltando a parceria com Curry, que promete render aos Warriors. "Dizem que os opostos se atraem de muitas maneiras na vida. Não acho que eu poderia ser um complemento melhor para ele e vice-versa. Eu fico com o trabalho fácil, estou jogando um contra um ou com muito espaço."

A estreia de Butler marca um recomeço para o jogador e também para a franquia, que oscila na temporada na qual busca o quinto título da NBA com o técnico Steve Kerr e os experientes astros Stephen Curry e Draymond Green. Curry, aliás, marcou 34 pontos, incluindo oito cestas de três pontos, e contribuiu para que sua equipe revertesse uma desvantagem de 24 pontos - perdia por 83 a 59 - e arrasasse os Bulls por 21 pontos de diferença.

Coby White liderou o Chicago com 27 pontos e fez seis cestas de três pontos. Jalen Smith acrescentou 15 pontos, enquanto o novato Matas Buzelis marcou 16, mas o trio não conseguiu impedir a 11ª derrota em 14 jogos.

INÍCIO PROMISSOR

Quem também brilhou na estreia na nova equipe foi Anthony Davis, que comandou a vitória do Dallas Mavericks por 116 a 105 sobre o Houston Rockets, antes de deixar a quadra por lesão no final do terceiro quarto.

O ex-companheiro de LeBron James no Los Angeles Lakers, trocado pelo esloveno Luka Doncic, mostrou seu cartão de visitas diante da torcida, no Texas, anotando um "double-double" com 26 pontos, 16 rebotes, sete assistências e três bloqueios. Max Christie, que acompanhou Davis também vindo dos Lakers, acrescentou 23 pontos para os Mavericks.