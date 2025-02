Correção: Abel assume culpa por momento do Palmeiras e critíca decisões mal tomadas

A nota enviada anteriormente continha um erro de digitação no título. Segue a versão corrigida:

Há muito tempo que o Palmeiras não começa uma temporada com um desempenho tão abaixo. São somente 13 pontos em 24 disputados, desempenho de somente 54,1% e equipe fora da zona de classificação às quartas de final do Paulistão. O técnico Abel Ferreira assumiu a culpa pelo momento delicado, mas criticou as "decisões mal tomadas" no empate por 1 a 1 com o Água Santa em Brasília, definindo o resultado como justo.

Apesar do mea-culpa pela falta de rendimento alto do Palmeiras, Abel Ferreira não mudará suas convicções neste início de temporada e seguirá rodando o elenco para não fazer julgamentos e avaliações equivocadas dos jogadores. Todos estão em "avaliação" antes da definição de quais reforços são necessários.