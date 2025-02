Paulista: Corinthians pega São Bernardo de olho em classificação antecipada

Após empatar com o Palmeiras no primeiro dérbi do ano, o Corinthians volta a campo neste domingo para enfrentar o São Bernardo, às 20h30, na Neo Química Arena, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Uma vitória garante a classificação da equipe do Parque São Jorge garante às quartas de final. O duelo também marca o encontro dos times com as duas melhores campanhas do Estadual. Quem vencer, fica com a ponta da classificação geral do torneio.

O Corinthians lidera o Grupo A, com 19 pontos, e está praticamente garantido nas quartas de final do Paulistão. O time do Parque São Jorge tem um jogo a mais em relação aos adversários. Isso porque antecipou o confronto com o Novorizontino pela 11ª rodada, vencendo por 1 a 0, para não atrapalhar o compromisso da equipe na pré-Libertadores. A estreia na fase prévia da competição continental acontece dia 19 de fevereiro, fora de casa, diante do Universidad Central, da Venezuela. A volta acontece uma semana depois.

Por sua vez, o São Bernardo lidera o Grupo D, com 16 pontos, quatro a mais do que o Palmeiras, com 12. O time do ABC perdeu apenas uma partida e tem o segundo melhor ataque da competição, com 13 gols, perdendo apenas para o Mirassol, que tem 16. Apesar da boa fase, os comandados de Ricardo Catalá não devem ter vida fácil em Itaquera. Pesa contra a equipe o retrospecto negativo. A última - e única - vitória sobre os corintianos atuando fora de casa aconteceu em 2014.