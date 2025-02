Corinthians firma ação com Havaianas após fala de ex-presidente do clube sobre sócios

O Corinthians firmou ação pontual com a Havaianas, marca brasileira de chinelos, para a partida contra o São Bernardo, neste domingo, pelo Campeonato Paulista. O movimento é uma resposta aos comentários negativos de Mário Gobbi, ex-presidente do clube, sobre os sócios do Parque São Jorge na última semana. Atletas receberam um par do calçado e a marca estará estampada na barra da camisa no duelo, com a frase "Vai de Havaianas".

"Nós vivíamos uma paz aqui. Ele (Augusto Melo) pegou a mensalidade, jogou em uma merreca, está cheio de bandido frequentando o clube. Escuta aqui que eu estou falando: está cheio de bandido frequentando o clube. Vem aqui de final de semana. É chinelo havaiana, um baixo nível. Se você fizer alguma coisa, eles te peitam", afirmou Gobbi, durante reunião do Conselho de Orientação (Cori).

Após as declarações, o ex-presidente lamentou o episódio e afirmou que as palavras escolhidas não foram "adequadas" para o momento. Apesar disso, ao longo dos últimos dias, marca e clube fizeram uma prévia da parceria. Neste sábado, no Parque São Jorge, torcedores do Corinthians utilizaram chinelos no espaço, em resposta à declaração de Gobbi.