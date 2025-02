Briga antes de Cruzeiro x Atlético-MG deixa dois feridos e diversos presos; veja

Uma briga entre torcedores de Cruzeiro e Atlético-MG na manhã deste domingo (9) — horas antes do clássico pelo Campeonato Mineiro, deixou pelo menos dois feridos graves, que foram encaminhados para Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Além disso, cerca de 50 pessoas foram presas. Um dos torcedores feridos teria perda de massa encefálica. As informações são da rádio Itatiaia, de Minas Gerais.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram torcedores organizados das duas equipes entrando em conflito nas ruas da capital do estado, na região de Venda Nova. Além disso, em vídeos publicados no X, antigo Twitter, usuários relatam momentos de tensão e extrema violência entre as organizadas dos rivais mineiros.

Segundo a Itatiaia, os torcedores do Cruzeiro se reúnem no local para ir ao estádio e teriam sido atacados por atleticanos. Durante o confronto foram usados fogos de artifício e armas brancas, como barras de ferro e outros materiais. A Polícia Militar foi acionada para conter o confronto.