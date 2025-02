Camisa da reestreia de Neymar pelo Santos vai a leilão por mais de R$ 55 mil

Uma camisa preparada para Neymar e autografada pelo craque em sua reestreia pelo Santos, na última quarta-feira, contra o Botafogo-SP pelo Campeonato Paulista, está sendo leiloada virtualmente e os lances já ultrapassam os R$ 55 mil. A peça não foi usada pelo atacante no jogo, mas leva o selo "match-issued", que significa que há marcas de utilização, ou seja, foi vestida em algum momento da partida, provavelmente em aquecimentos.

O certame é conduzido pela MatchWornShirt, conhecida plataforma de leilões de uniformes utilizados em campo e eventos oficiais do futebol. Qualquer um pode participar, desde que tenha dinheiro e queira gastar nos raros itens. Outras disputas em curso são as camisas de Cole Palmer no jogo entre Chelsea e West Ham do dia 3 de fevereiro e de Antoine Griezmann no dérbi com o Real Madrid do último sábado.

O uniforme de jogo não é a única peça disponível no site. Uma camisa especial com a frase: "Eu vou, mas eu volto", dita pelo craque quando foi transferido para o Barcelona em 2013 também está à venda, com lances que já superam a casa dos R$ 7,8 mil. Além da citação, o item conta com um desenho de Neymar fazendo uma reverência e, assim como a camisa oficial, um autógrafo dele.