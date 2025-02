Botafogo corre atrás da quarta vitória seguida para se manter no G-4 da Taça Guanabara

Os problemas do setor defensivo são motivos de grande preocupação. O jovem Serafim, escolhido para entrar no último jogo na vaga de Bastos, também deixou o gramado de Moça Bonita com dores musculares e também é dúvida. Recentemente, Lucas Halter, que era a primeira opção defensiva, acertou sua ida para o Vitória.

Anunciado como reforço no início desta semana, David Ricardo pode ser o substituto de Bastos. O ex-defensor do Ceará já foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) e pode receber sua primeira chance. O volante Danilo Barbosa, que já foi improvisado no setor em algumas ocasiões, corre por fora na disputa.

O atacante Artur também preocupa. Ele foi substituído no primeiro tempo do último jogo, alegando dores na coxa esquerda. Devido a sua provável ausência, o jovem Rafael Lobato ter nova oportunidade como titular. Ele atuou, e bem, no clássico diante do Fluminense, na vitória botafoguense por 2 a 1.

Por outro lado, desfalques contra o Nova Iguaçu, Alex Telles e Allan podem retornar contra o Madureira. O lateral-esquerdo estava com um ferimento no pé, enquanto o volante não atuou por conta de um desconforto muscular.

O técnico Carlos Leiria falou sobre o planejamento da comissão técnica visando a sequência de jogos. "A nossa intenção era começar a dar ritmo para os jogadores que estão retornando e conhecer outros à medida que a competição vai avançando. Agora vai ser avaliar cada caso, juntamente com o núcleo de saúde e performance. A partir disso, vamos projetar a equipe para este jogo."

Ainda sonhando com uma vaga na próxima fase do Estadual, o Madureira quer se recuperar após derrota em casa. O técnico Daniel Neri deve repetir a base que foi utilizada nas últimas partidas.