Aston Villa derrota Tottenham e volta às oitavas na Copa da Inglaterra após 10 anos

Com um gol aos 58 segundos e outro no segundo tempo, o Aston Villa derrotou o Tottenham por 2 a 1 neste domingo e avançou às oitavas de final da Copa da Inglaterra. O Aston Villa chega a esta fase da competição pela primeira vez desde 2015. Já Tottenham sofre a segunda eliminação em copas em quatro dias. Na quinta-feira, o time de Londres foi goleado pelo Liverpool por 4 a 0 no jogo de volta das semifinais da Copa da Liga Inglesa após vencer a primeira partida por 1 a 0.

O jogo no Villa Park começou movimentado. Em uma rápida transição, Morgan Rogers acionou Ramsey pelo lado esquerdo do ataque. Ele invadiu a área e bateu forte de pé esquerdo. O goleiro Kinsky, do Tottenham, chegou a tocar na bola e poderia ter feito a defesa completa, mas falhou e permitiu o gol relâmpago.

Após o erro no início do jogo, Kinsky salvou o Tottenham de terminar o primeiro tempo com uma desvantagem ainda maior, já que, jogando em casa, o Aston Villa foi melhor e criou mais chances de perigo. A melhor chance dos visitantes para chegar ao empate foi desperdiçada por Son, que livre de marcação chutou no meio do gol e facilitou a defesa do goleiro Martinez.