Abel assume culpa por momento do Palmeiras e critíca decições mal tomadas: 'Merecemos o empate'

Há muito tempo que o Palmeiras não começa uma temporada com um desempenho tão abaixo. São somente 13 pontos em 24 disputados, desempenho de somente 54,1% e equipe fora da zona de classificação às quartas de final do Paulistão. O técnico Abel Ferreira assumiu a culpa pelo momento delicado, mas criticou as "decisões mal tomadas" no empate por 1 a 1 com o Água Santa em Brasília, definindo o resultado como justo.

Apesar do mea-culpa pela falta de rendimento alto do Palmeiras, Abel Ferreira não mudará suas convicções neste início de temporada e seguirá rodando o elenco para não fazer julgamentos e avaliações equivocadas dos jogadores. Todos estão em "avaliação" antes da definição de quais reforços são necessários.

"Com jogos de três em três dias vou fazer aquilo que eu acho melhor para o Palmeiras, a equipe do Palmeiras e os jogadores do Palmeiras. A nossa pré-temporada tem sido irregular e sim quer dizer que as opções do treinador também têm sido irregulares", admitiu o técnico.