Zubeldía vê São Paulo competitivo até o gol e lamenta futebol com um a mais: 'Serve de lição'

Encarando uma maratona de jogos no Paulistão - já volta a campo na segunda-feira -, Luis Zubeldía precisou escalar um São Paulo completamente diferente neste sábado. Com 11 reservas, a equipe acabou derrotada pelo Red Bull Bragantino, por 1 a 0, mesmo com um a mais o segundo tempo todo, e o treinador lamentou não conseguir ajustar a equipe para aproveitar a vantagem numérica.

Nem mesmo escalando alguns titulares na etapa final, o São Paulo conseguir furar a marcação do Bragantino para evitar, ao menos, a derrota. O técnico não escondeu seu descontentamento com a apresentação e vai usá-la de exemplo para a equipe melhorar em compromissos futuros.

Na segunda-feira o São Paulo faz jogo adiado da primeira rodada com a Inter de Limeira, no MorumBis, e a ordem é voltar a vencer. O técnico terá todos os titulares de volta e explicou que não usá-los no Nabi Abi Chedid já estava planejado contra lesões musculares.