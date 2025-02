Suns forçam prorrogação no estouro do cronômetro e vencem Utah Jazz

O Phoenix Suns superou ausências importantes, buscou a igualdade no último segundo da partida e virou o placar sobre o Utah Jazz por 135 a 127 na prorrogação, na noite desta sexta-feira, no Footprint Center, em Phoenix, Arizona, interrompendo uma sequência de três derrotas seguidas na NBA.

Sem Kevin Durant, com lesão no tornozelo, e Bradley Beal, com o dedo do pé machucado, além de Cody Martin e o Vasa Micic, negociados com o Charlotte Hornets, a equipe da casa contou com excelente atuações de Devin Booker, que marcou 47 pontos, e Grayson Allen, que acertou uma cesta de três pontos a 0s8 do fim do quarto período para igualar o placar em 122 pontos para cada equipe e forçar o tempo extra.

Com uma temporada abaixo das expectativas, o Utah Jazz caminhava para um ótimo triunfo depois de reverter uma vantagem de 111 a 98, a 5min31 do tempo regulamentar, anotando 13 pontos seguidos, e liderar o marcador por 120 a 116 a 4s7 do final da partida. Allen, porém, estragou a noite dos visitantes com duas cestas da marca dos três pontos nos cinco segundos restantes e outra abrindo a prorrogação - ele anotou um total de 21 pontos em sete cestas de três pontos.