São Paulo vai mal com reservas, aciona titulares, mas perde do Bragantino mesmo com um a mais

O São Paulo foi a campo com reservas neste sábado, em duelo com o Red Bull Bragantino, e teve de lançar mão de titulares ao longo do segundo tempo para tentar reverter uma derrota por 1 a 0, mas não conseguiu, mesmo com um jogador a mais durante todo o segundo tempo. Juninho Capixaba, autor da assistência do gol marcado por Matheus Fernandes, o único da partida, foi expulso nos acréscimos do primeiro tempo no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Apesar da derrota e de ter um jogo atrasado, a equipe comandada por Luis Zubeldía continua na liderança do Grupo C, com 13 pontos contra 10 do vice-líder Novorizontino, que joga no domingo contra o Santos. O Bragantino, até então dono de apenas uma vitória, soma o segundo triunfo no estadual e chega a oito pontos, ainda na última posição do Grupo B, mas agora empatado com os santistas em pontuação.

O time reserva do São Paulo mostrou, durante a primeira metade do primeiro tempo, um futebol parelho ao do cambaleante Red Bull Bragantino. Não se viu muito mais do que 25 minutos de erros de passe e criatividade limitada em ambos os lados do Nabi Abi Chedid. A bola parada foi a única forma encontrada de tirar a partida do marasmo por breves momentos.