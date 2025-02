São Paulo vai a Bragança embalado após goleada e com reforços à disposição

O São Paulo encara o Red Bull Bragantino pela oitava rodada do Campeonato Paulista, neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid. Apesar da situação tranquila na classificação do Grupo C, o time precisou de uma goleada contra o Mirassol para se reabilitar após a derrota para o Santos no clássico da sexta rodada.

Como tem feito nos jogos do Estadual, Luis Zubeldía vai revezar o elenco para a escalação. Junto dos atletas que costumam entrar durante as partidas da equipe titular, os garotos campeões da Copinha também serão relacionados. Novos reforços, Wendell e Cédric estão disponíveis.

O lateral-esquerdo chega para ser titular, no lugar de Enzo Díaz, em negociação que mandou Moreira e William Gomes ao Porto. Já o português joga pelo lado direito e vai disputar posição com Igor Vinícius. Para a partida deste sábado, contudo, eles devem começar no banco, enquanto Ferraresi e Patryck iniciam no time titular.