Raphinha festeja boa fase no Barcelona e mira alto: 'Quero ganhar e tatuar a Liga dos Campeões'

O jogador admite, porém, que nada disso teria sido possível sem o incentivo do ex-técnico Xavi Hernández e a confiança do atual treinador, Hansi Flick, a quem fez questão de agradecer. "Ele (Flick) me ligou e disse que eu era um dos jogadores com quem ele estava contando, sem me conhecer ou ter me visto treinar. Isso foi muito importante na minha decisão de ficar e me permitiu trabalhar com total serenidade para atingir o melhor nível", lembrou.

O apoio de Xavi também foi fundamental para que Raphinha permanecesse no Barcelona após uma temporada de altos e baixos após ser contratado do Leeds, da Inglaterra. "Apesar dos rumores sobre minha saída na temporada passada, sempre dizia que contava comigo. Xavi estava convencido de que com muito trabalho eu me tornaria um jogador de futebol importante", acrescentou.

Em longa entrevista para estampar a capa da France Football, Raphinha também lembrou como as dificuldades na periferia de Porto Alegre (RS), na Restinga, ajudaram a moldar sua personalidade. "Crescer em uma favela é sempre complicado. As pessoas têm dificuldades econômicas e poucas oportunidades de sair da situação. Ao mesmo tempo, é muito gratificante quando você consegue, como aconteceu comigo. Tornei-me quem sou hoje graças a tudo que vivi dentro da minha comunidade. Isso me fez crescer pessoal e profissionalmente", disse.