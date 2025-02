Neymar faz golaço por trás da trave em treino do Santos e colega brinca: 'Fácil, Ney?'

Neste retorno ao Santos, Neymar realizou apenas um jogo: no empate com o Botafogo-SP na Vila Belmiro. O camisa 10 deve entrar em campo neste domingo diante do Novorizontino, fora de casa, às 16 horas (de Brasília), em partida válida pela 8ª rodada da primeira fase do Paulistão.

Além da inquestionável qualidade técnica para reforçar o time, Neymar deve ser determinante para a mudança de patamar do Santos em outros sentidos. O atacante faz questão de que a estrutura do clube seja semelhante aos gigantes da Europa e se queixou de alguns aspectos do CT Rei Pelé, e a diretoria deve retomar obras para melhorias no local.

O Santos esperava iniciar uma reforma no local no mês passado, mas o projeto foi postergado após o clube desistir de participar da pré-temporada nos Estados Unidos.

O Santos tem um acordo com a WTorre para iniciar a modernização da Vila Belmiro neste ano, e o time passaria a mandar seus jogos no Pacaembu. Assim, há chances de o alojamento do CT ser fechado para as reformas.