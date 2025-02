Mirassol enfrenta Noroeste para encaminhar classificação no Paulistão

Disposto a encaminhar a classificação às quartas de final e pressionar a liderança do Corinthians no Grupo A, o Mirassol recebe o Noroeste neste sábado, às 16h, no estádio José Maria de Campos Maia, pela oitava rodada do Paulistão. O confronto reúne times com ambições distintas.

Após uma dura derrota por 4 a 1 para o São Paulo, no Morumbis, o Mirassol tenta mostrar que o revés foi apenas um deslize em uma campanha consistente. Com cinco vitórias em sete partidas, soma 15 pontos e ocupa a segunda posição do Grupo A, quatro atrás do líder Corinthians (19). Uma vitória em casa mantém viva a esperança de assumir a ponta e de, praticamente confirmar sua vaga na outra fase.

O Noroeste vive uma fase complicada e tenta quebrar uma sequência de seis jogos sem vitória. Desde a estreia, quando venceu o Velo Clube por 2 a 0 em uma reedição da final da Série A2, o time de Bauru acumula tropeços. A derrota mais recente aconteceu em casa para a Ponte Preta por 2 a 1. Com a chegada de Allan Aal ao comando técnico no luar de Paulo Comelli, o time tenta reagir e se manter vivo no Grupo C, onde é o terceiro colocado com seis pontos. O São Paulo lidera com 13, seguido pelo Novorizontino com 10.