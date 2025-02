Mirassol domina Noroeste, mas vacila após abrir o placar e apenas empata no Paulistão

Mirassol e Noroeste ficaram no empate por 1 a 1 na tarde deste sábado, pela oitava rodada do Paulistão. Jogando em casa, no José Maria de Campos Maia, o Maião, o Mirassol teve domínio da partida, mas não conseguiu converter isso em mais gols. Além disso, sofreu o empate apenas dois minutos depois de abrir o placar no segundo tempo.

Este foi o segundo jogo sem vencer do Mirassol, que vinha de derrota para o São Paulo por 4 a 1. Agora com 16 pontos, está em segundo lugar do Grupo A, atrás do Corinthians (19) e à frente de Botafogo (7) e Inter de Limeira (5).

O Noroeste, que só venceu na estreia, acumula o sétimo jogo sem triunfo, com quatro empates e três derrotas. Com sete pontos, está em terceiro do Grupo C. A chave ainda tem São Paulo (13), Novorizontino (10) e Água Santa (4).