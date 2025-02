Memphis mostra projeto musical na Globo e quer ficar mais no Corinthians

O atacante corintiano Memphis Depay foi uma das atrações do programa Altas Horas, da TV Globo, que será transmitido na noite deste sábado. O holandês falou sobre futebol e também aproveitou para apresentar o projeto musical com seu parceiro, o MC Hariel.

No dia 17 de fevereiro, Memphis e Hariel, com quem o jogador aparece frequentemente em eventos públicos, lançarão o EP 'Falando com as Favelas'. Os dois gravaram ainda um videoclipe com imagens captadas em Gana e em um jogo do Corinthians, na Neo Química Arena.

Os músicos Salgadinho, Leizinho, Caramelo, Marina Lima e Lobão e as atrizes Cléo Pires e Sophie Charlotte foram outros convidados do programa. Segundo o GE, o atacante interagiu com o público, arriscou palavras em português e dançou com Salgadinho, que tocou a música 'Não Quero Dinheiro', de Tim Maia, adaptada pela torcida do Corinthians nas arquibancadas.