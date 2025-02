Manchester City leva susto, mas vira sobre time da 3ª divisão e avança na Copa da Inglaterra

A partir daí, o controle do City foi quase completo. Inspirado, o goleiro Keeley se desdobrava para evitar o tento de empate e até Donley, principal jogador do Leyton Orient, salvou uma bola certeira de Bernardo Silva. Do outro lado, já nos acréscimos da etapa inicial, Ortega defendeu a finalização do camisa 17 e não deixou que os visitantes se complicassem na partida.

O cenário pouco mudou no segundo tempo, com o Leyton Orient fechado na defesa tentando segurar o poderoso ataque do time celeste. Aos 10 minutos, Rico Lewis recebeu o passe de Grealish na entrada da área e bateu forte, a bola desviou em Khusanov e enganou Keeley: 1 a 1.

Incomodado com o empate, Guardiola mandou Foden e De Bruyne disposto a virar a partida. Com mais volume de jogo, o conjunto de Manchester acertou a trave, com McAtee, mas conseguiu tomar a dianteira no marcador somente aos 33 minutos, quando Grealish cruzou a bola com efeito na área, da esquerda, e De Bruyne tocou na saída de Keeley para fazer 2 a 1. O Leyton Orient mostrou coragem e brigou até o último minuto pelo empate, mas o City controlou a vantagem até o apito final.

Em outro confronto da Copa da Inglaterra, neste sábado, o Milwall avançou à fase seguinte com uma vitória por 2 a 0 sobre o Leeds, fora de casa. Azeez anotou os dois gols da equipe londrina.