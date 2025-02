Gre-Nal 444 fica no empate após 10 jogos com vencedor diante de 45 mil pessoas na Arena Grêmio

Os rivais continuam atrás do título gaúcho, com o Grêmio tentando o inédito octacampeonato seguido, uma vez que venceu as últimas sete temporadas, desde 2017.

O colorado ainda é o maior campeão estadual, com 45 vezes contra 43 do rival. Agora são 64 empates, 59 vitórias do Inter e 55 do Grêmio pelo Gauchão. Na história total, também vantagem do Inter com 164 vitórias, 141 do Grêmio e 139 empates.

O clássico começou movimentado e tenso. As duas melhores chances saíram a favor do Internacional. Aos 16 minutos, um verdadeiro "gol perdido" por Wesley, que recebeu passe de Wanderson e, sozinho na grande área, bateu cruzado, mas para fora. O mesmo Wesley voltou a finalizar com perigo, aos 36, num chute cruzado e rebatido por Gabriel Grando para o meio da área.

O Grêmio não conseguia chegar com perigo no ataque, mesmo porque faltavam articulações em seu meio-campo. As ligações diretas - defesa ao ataque - facilitavam a marcação do adversário.

Aos 28 minutos, reclamações e expulsões. Roberto Ribas, auxiliar técnico do Internacional, foi advertido com cartão amarelo e depois recebeu o vermelho por insistir nas reclamações. Mas o árbitro Rafael Klein também expulsou Roger Machado, para cumprir o regulamento do campeonato.

Segundo as regra estabelecida pela Federação Gaúcha, o técnico é responsável por sua comissão técnica e, no caso de alguma expulsão, ele também é obrigado a deixar o campo. Roger resistiu à punição, gesticulou que não sairia de campo, mas depois concordou com a medida. O jogo ficou parado por seis minutos.