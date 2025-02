Garro 'perde' a camisa 10 do Corinthians para Memphis, mas recebe a 8 do filho de Sócrates

"Meu pai está feliz porque a camisa 8 está em boas mãos". A frase, dita por Gustavo Vieira, filho do ídolo Sócrates, ao entregar a peça ao meia Rodrigo Garro, em vídeo promocional produzido e divulgado na madrugada deste sábado pelo Corinthians, oficializa a mudança da numeração das camisas em curso no clube alvinegro.

O argentino deixará a camisa 10 para o atacante Memphis Depay, cujo contrato prevê a utilização, a partir deste ano, do número que usou na seleção da Holanda e no francês Lyon . A troca de camisas envolvendo dois dos principais jogadores do elenco corintiano também afetará o volante Charles, que vinha atuando com a 8.

O clube do Parque São Jorge preparou uma grande ação para promover as mudanças e evitar possíveis ruídos no elenco. No vídeo divulgado nas redes sociais, o Corinthians relembra ídolos que vestiram a 8 - Luizinho, Basílio, Rincón, Paulinho e Renato Augusto - e Garro imita o gesto de Sócrates, com o braço levantado e punho cerrado.