Fluminense e Flamengo voltam ao Maracanã em clima de decisão pela Taça Guanabara

Um dos mais badalados clássicos do futebol brasileiro, Fluminense e Flamengo vão se encontrar no Maracanã, neste sábado, a partir das 16h30, pela nona rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca. Este é o primeiro Fla-Flu do ano e coloca os rivais em campo em situações distintas. A expectativa é de casa cheia, com mais de 50 mil torcedores.

Campeão da Supercopa Rei, o Flamengo entra neste duelo em alta, com quatro vitórias seguidas, com 14 gols marcados e sem sofrer nenhum. Na última rodada, no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG), goleou por 5 a 0 a Portuguesa, ficando na vice-liderança, com 13 pontos, três atrás do líder Volta Redonda.

O retrospecto do Fluminense não é tão bom: soma 10 pontos, ocupa a oitava posição e, no momento, está mais longe da zona de classificação às semifinais. Tem uma campanha irregular, mas na última rodada venceu o clássico diante do Vasco, por 2 a 1, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).