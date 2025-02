Cuca, técnico mais vitorioso do Atlético-MG, é homenageado por 250 jogos comandando o clube

Além do técnico, também receberam camisas e placar especiais o lateral Renzo Saravia e o meio-campista Igor Gomes. Igor Gomes foi contratado pelo Atlético em janeiro de 2023, sendo bicampeão mineiro, além de ter feito gols importantes. O centésimo jogo de Igor Gomes foi no amistoso contra o Cruzeiro na FC Series, em 18 de janeiro.

O argentino Saravia também chegou a Belo Horizonte em 2023, após passagem por Internacional e Botafogo. Ele foi o autor do gol de cabeça, no ano passado, que empatou o clássico da final do Campeonato Mineiro, dando início à virada por 3 a 1 sobre Cruzeiro. A centésima partida do argentino foi contra o Orlando City, também nos EUA.