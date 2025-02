Botafogo-SP aproveita fator casa, bate Velo Clube e desencanta no Paulistão

Enfim o Botafogo-SP conseguiu desencantar e vencer a primeira partida no Paulistão após oito rodadas. Na tarde deste sábado, recebeu o Velo Clube e ganhou, pelo placar de 1 a 0, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Alexandre Jesus, ainda no primeiro tempo, marcou o gol que valeu os três pontos e deu um respiro aos mandantes.

Com o resultado, o Botafogo-SP respirou no Grupo A do Paulistão e aparece na terceira colocação com sete pontos. Porém, Corinthians, com 19, e Mirassol, com 16, estão isolados na zona de classificação da chave. Já o Velo Clube é lanterna do Grupo D, com cinco, que tem o São Bernardo como líder com 16.

O primeiro tempo foi para lá de movimentado, com chances para os dois lados desde o início da partida. Mas, foi aos 20 minutos que o Botafogo-SP criou a primeira oportunidade clara de gol. Pablo Thomaz recebeu na pequena área e tentou encobrir o goleiro, mandando para fora. O Velo Clube até respondeu, mas foi mesmo o time da casa que abriu o placar.