Atalanta goleia o Hellas Verona com quatro gols de Retegui e pressiona Napoli e Inter

A Atalanta só precisou de 45 minutos para se impor sobre o Hellas Verona, neste sábado, e construir uma goleada por 5 a 0, no estádio Marcantonio Bentegodi, pela 24ª rodada do Campeonato Italiano. Retegui foi o destaque da partida, com quatro gols, mas o brasileiro Éderson também deixou o seu na rede.

O resultado levou a equipe de Bérgamo aos 50 pontos, um atrás da vice-líder, Inter de Milão, e a quatro do Napoli, o líder da competição, pressionando os principais concorrentes na briga pelo título. O Napoli recebe a Udinese, neste domingo, às 16h45 (horário de Brasília), enquanto a Inter enfrenta a Fiorentina, no San Siro, na segunda-feira, também às 16h45. Já o Verona continua na parte de baixo da tabela, com 23 pontos - três acima da zona de rebaixamento.

Mesmo atuando fora de casa, a Atalanta não tomou conhecimento dos anfitriões e foi superior em campo do início ao fim do primeiro tempo, período no qual abriu 4 a 0 de vantagem. Sem conseguir se aproximar da meta do goleiro Rui Patrício, o Hellas Verona até tentou assustar com finalizações de fora da área, mas os visitantes aproveitaram os espaços, a partir dos 20 minutos, e liquidaram o jogo em 15 minutos.