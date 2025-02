Portuguesa vence Inter de Limeira, ultrapassa Santos e dorme vice-líder do Grupo B

No duelo direto contra a Inter de Limeira, a Portuguesa fez o seu dever de casa nesta sexta-feira, no Pacaembu. Com gols de Cristiano e Everton, ambos na segunda etapa, o time de Cauan Almeida venceu pelo placar de 2 a 0, no duelo que abriu a oitava rodada do Campeonato Paulista.

De quebra, o resultado fez a Portuguesa ultrapassar o Santos, chegando a nove pontos e assumindo momentaneamente a segunda colocação do Grupo B. O time de Neymar tem oito pontos e ainda joga na rodada. O líder é o Guarani, com 10. Já a Inter de Limeira segue sem vencer no estadual, somando cinco pontos e aparecendo em terceiro do Grupo A, porém ainda tem um jogo a menos.

O duelo começou morno, com poucas chances claras de gols e erros de transição. A Portuguesa valorizava mais a posse de bola, trocava passes, mas sem objetividade. Enquanto a Inter de Limeira era reativa, se preservando e esperando o espaço para contra-atacar,