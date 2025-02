Palmeiras reclama de invasão em pênalti de Estêvão e irá protocolar ação na FPF

De acordo com a regra, além do cobrador e do goleiro, nenhum outro atleta pode invadir a grande área antes da finalização. O clube, então, irá realizar uma reclamação formal à FPF, à espera de uma resposta sobre o lance.

Segundo recomendação da comissão arbitragem, o árbitro de vídeo (VAR) pode intervir em casos de invasão na cobrança de pênalti. Pelas imagens, Figueiredo, do Palmeiras, também entra na área antes da cobrança de pênalti, mas não chega a interferir no rebote.

Com o empate por 1 a 1, o Palmeiras permaneceu na segunda colocação do Grupo D, com 12 pontos, atrás do São Bernardo. Na próxima rodada, encara o Água Santa, fora de casa. Já o Corinthians manteve a liderança no Grupo A, com 19 pontos, e tem a melhor campanha do Campeonato Paulista até aqui.