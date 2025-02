Palmeiras mira retomada no Paulista e Figueiredo vê time focado: 'Buscar o São Bernardo'

Revelado na base, Figueiredo gostou de sua atuação, mas destacou o bom futebol que o Palmeiras apresentou diante do rival no Allianz Parque. Segundo ele, o placar não refletiu o que as duas equipes fizeram em campo. "Acredito que dava para sair com os três pontos".

Nesta quinta-feira, a queda de um avião de pequeno porte na avenida Marquês de São Vicente, no período da manhã, acabou alterando a programação da equipe, que tinha treino programado no CT do clube. Em função do trágico acidente, a atividade teve de ser transferida para a tarde. Os atletas que atuaram mais de 45 minutos no clássico participaram de uma atividade regenerativa. Os demais participaram de um coletivo em espaço reduzido que teve dois tempos de 25 minutos.