Organizadas de Palmeiras e Corinthians brigam a 500 km de São Paulo após dérbi pelo Paulistão

Uma briga generalizada entre torcedores de Palmeiras e Corinthians deixou quatro pessoas feridas na noite desta quinta-feira, cerca de uma hora após o dérbi, empatado por 1 a 1, válido pelo Campeonato Paulista. O caso aconteceu a 500 km de São Paulo, em Ponta Grossa, no oeste do Paraná.

Segundo a Polícia Civil do Paraná, torcedores de Palmeiras e Coritiba foram até as proximidades da sede da Camisa 12, do Corinthians. Em vídeos que registraram a briga, são feitas menções à Mancha Alviverde, principal organizada palmeirense.

A Império Alviverde, grupo de torcedores do clube paranaense, porém, nega a participação. A organizada já foi aliada da Mancha, mas não mantém mais a parceria, e negou participação na briga, em contato com a reportagem do Estadão, reiterando não ter amizade com organizadas de São Paulo.