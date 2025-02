Neymar se queixa de estrutura e Santos deve retomar obras para melhorias no CT Rei Pelé

Neymar fez seu primeiro treino no retorno ao Santos na segunda-feira. Ele reestreou na quarta, no empate por 1 a 1 do Santos contra o Botafogo de Ribeirão Preto, na Vila Belmiro. Ele entrou no intervalo e buscou participar jogo, mas sofreu com a marcação e conseguiu dar apenas um chute perigoso. Independentemente do resultado, o trato do craque com a bola animou os torcedores, que esperam uma evolução do jogador ao longo da temporada.

A expectativa é de que Neymar seja novamente relacionado para o próximo compromisso do clube, contra o Novorizontino, no domingo, em Novo Horizonte, pela oitava rodada do Paulistão. Assim como no duelo com o Botafogo, a tendência é de que ele inicie novamente o confronto no banco de reservas.

Neymar ficou mais de um ano sem jogar após romper o ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo, em outubro de 2023, na derrota por 2 a 0 do Brasil para o Uruguai, pelas Eliminatórias. Ele retornou aos gramados em novembro, mas sofreu uma ruptura no tendão da coxa direita em jogo do Al-Hilal, e não jogou mais pelo time da Arábia Saudita.