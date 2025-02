LeBron desbanca Curry, volta a fazer história e lidera vitória dos Lakers sobre Warriors na NBA

Se Doncic ainda não estreou pelos Lakers, o mesmo acontece com Anthony Davis no Dallas Mavericks, cinco dias após a bombástica troca de jogadores na NBA. Lesionado, Davis foi desfalque na surpreendente vitória dos Mavericks sobre o Boston Celtics por 127 a 120, fora de casa.

Exibindo um eficiente jogo coletivo, com seis jogadores chegando aos dois dígitos em pontuação, os Mavericks abriram vantagem no primeiro quarto, apesar da torcida contra, e encaminharam o grande triunfo, sob a liderança de Klay Thompson, autor de 25 pontos. O reserva Spencer Dinwiddie ajudou com 22.

Pelos Celtics, Jaylen Brown foi o destaque, com 25 pontos. Jayson Tatum e Kristaps Porzingis anotaram 17 pontos cada enquanto o reserva Payton Pritchard marcou 21. O resultado não abalou a vice-liderança dos Celtics na Conferência Leste. O terceiro melhor time da temporada regular até agora soma 36 vitórias e 16 derrotas. Os Mavericks estão em 8º no Oeste, com 27/25.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Boston Celtics 120 x 127 Dallas Mavericks

Minnesota Timberwolves 127 x 114 Houston Rockets