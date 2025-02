Jean Todt, ex-Ferrari, diz que faz visitas regulares a Schumacher: 'Parte da minha vida'

A amizade de Todt com Schumacher vai além da automobilismo. Em 2022, o ex-presidente da FIA revelou que tem o costume de acompanhar corridas de Fórmula 1 ao lado do heptacampeão. Em outra oportunidade, ele contou que chegou a convidar o alemão para sucedê-lo no comando da Ferrari, mas teve a oferta negada.

Todt chegou à Ferrari em 1993 e foi fundamental na hegemonia estabelecida pela equipe na Fórmula 1 no início do século 21. Dos sete títulos conquistados por Schumacher, cinco foram competindo pela escuderia italiana (2000, 2001, 2002, 2003 e 2004). O alemão também venceu em 1994 e 1995, pela Benetton.

Em audiência em dezembro do ano, o promotor do caso envolvendo roubo de fotos e prontuários médicos do ex-piloto, ele estaria "parcialmente indefeso, precisando de cuidados e visivelmente marcado por seus ferimentos".

Em 29 de dezembro de 2013, Schumacher sofreu um acidente enquanto esquiava na estação de Meribel nos Alpes franceses. O alemão estava em uma área perigosa não demarcada entre duas pistas. Ele usava capacete, mas bateu a cabeça e sofreu um grave traumatismo craniano que o deixou em coma por meses.

Sem detalhes dos médicos e dos familiares, Schumacher passou a ser cuidado pela mulher, Corinna, e por uma equipe especializada. As informações sobre sua evolução do ex-piloto, atualmente com 56 anos, têm sido escassas, alimentando especulações e mantendo a curiosidade do público.