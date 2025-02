De La Cruz desfalca o Flamengo no clássico com o Fluminense por 'planejamento físico'

O técnico Filipe Luís não quer saber de perder peças por lesão no Flamengo e adotou um planejamento com o departamento médico para dosar a energia de suas principais peças. Desta maneira, o uruguaio De La Cruz será ausência diante do Fluminense, neste sábado, no Maracanã, na abertura da 9ª rodada da Taça Guanabara.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Nico De La Cruz não estará em campo na partida contra o Fluminense, neste sábado (8), devido a um controle de carga estabelecido pelo Departamento Médico. A decisão segue o planejamento físico dos jogadores para a sequência da temporada", informou o clube rubro-negro.

Peça importante do Flamengo no primeiro semestre de 2024, o experiente meio-campista uruguaio sofreu com duas lesões no posterior da coxa direita direita na reta final da temporada, além de um trauma no joelho direito que o tiraram de diversos jogos da equipe.