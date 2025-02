Carlos Alcaraz arrasa compatriota e já está entre os quatro melhores no ATP 500 de Roterdã

Carlos Alcaraz embalou no ATP 500 de Roterdã. Depois de uma estreia dura em três sets, o espanhol passou pelas oitavas com facilidade e repetiu o jogo dominante e o resultado nesta sexta-feira, ao arrasar o compatriota Pedro Martínez com 6/2 e 6/1 para se garantir nas semifinais.

Novamente bastante agressivo como diante do italiano Andrea Vavassori, Alcaraz precisou de 36 minutos em cada set para fechar um gigante triunfo. Querendo voltar ao topo do ranking - ocupa a terceira colocação, atrás do disparado italiano Jannik Sinner, o líder, e do alemão Alexander Zverev, o espanhol fala em temporada forte e conquista de títulos.

A quebra no serviço de Martínez logo no primeiro game deu tranquilidade para Alcaraz fazer um primeiro set sem sobressaltos. Repetindo a dose no quinto gama, fez logo 4 a 1 e depois apenas trocou serviços para vibrar o 6 a 2.