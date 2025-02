Butler é apresentado nos Warriors e diz que escolheu a camisa 10 em homenagem a Neymar

Um dos principais jogadores da NBA nos últimos anos, Jimmy Butler foi oficializado como novo reforço do Golden State Warriors nesta sexta-feira. Após uma saída ruidosa do Miami Heat, o astro já foi apresentado pela equipe californiana e decidiu pela camisa número 10 em uma homenagem ao amigo Neymar.

O atacante brasileiro, de volta ao Santos, é amigo de longa data do astro da NBA. No ano passado, o americano fez elogios públicos ao jogador da seleção brasileira em entrevista ao jornal britânico The Guardian.

"Ele é um pai incrível. Ele faz muito pelos seus filhos e está sempre perto deles, ensinando tudo sobre a vida, sobre o que eles quiserem fazer. Cara, é incrível de assistir. E eu aprendo com isso", declarou o astro da NBA.